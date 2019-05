© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Sanabria è uno tra i nomi papabili per la prossima Lazio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che spiega come Caicedo - in scadenza il 30 giugno del 2020 - potrebbe essere il possibile partente. Il Genoa deve versare 20 milioni di euro al Betis per il riscatto, forse troppo per le casse societarie. I rapporti tra Preziosi e Lotito sono ottimi, con il Genoa che potrebbe cederlo alla Lazio in accordo con gli andalusi.