© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta di Napoli, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il responsabile medico della Lazio Fabio Rodia per fare il punto sulle condizioni di Luiz Felipe, uscito anzitempo dal terreno di gioco: "Ha accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra, la cosa positiva è averlo fermato subito. Per una diagnosi dobbiamo attendere le solite 24-72 ore. Servono le ore necessarie per stabilizzare l’eventuale danno e poi procedere agli esami e dare la prognosi. Il giocatore già aveva avuto problemi muscolare e per questo era turbato. Per quanto riguarda il resto della rosa dobbiamo lavorare su qualche giocatore".