Lazio-Roma 0-0, biancocelesti in dieci: espulso Radu

A dieci minuti dalla fine del match, la Lazio è rimasta in dieci uomini nel derby contro la Roma. Espulso Radu per somma di ammonizioni, i biancocelesti termineranno la gara in inferiorità numerica. La stracittadina della Capitale si conferma sfida caldissima dal punto di vista disciplinare.