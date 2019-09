Lazio-Roma, i voti ai tecnici - Inzaghi certezza. Tanto lavoro per Fonseca

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato il solito Derby della Capitale: teso, emozionante, ricco di spunti. Il primo per Paulo Fonseca, che ha accarezzato il sogno di vincere per un'ora, mentre Simone Inzaghi può essere contento per la prova dei suoi ragazzi: l'1-1 finale è un risultato tutto sommato giusto, sebbene i biancocelesti abbiano avuto più occasioni per conquistare la stracittadina. I sei legni colpiti, di cui cinque nel primo tempo e quattro da Immobile e soci, sono già entrati nella storia delle sfide tra Roma e Lazio.

SIMONE INZAGHI 6,5 - È la solita Lazio, aggressiva e determinata, che prova a sfruttare i movimenti tra le linee di Correa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic per mettere in difficoltà la difesa della Roma. Tanta sfortuna, perché i quattro legni colpiti gridano vendetta, ma il mister piacentino può ritenersi soddisfatto da quanto prodotto dai suoi, soprattutto nei primi 70 minuti. Poi il calo finale, fisiologico, senza però rischiare nulla. L'impressione è che questa possa essere davvero la stagione giusta per puntare alla Champions League, perché la squadra ha raggiunto la maturità giusta.

Le pagelle della Lazio

PAULO FONSECA 6 - Il primo derby non si scorda mai e sarebbe potuto essere indimenticabile se Luis Alberto non ci avesse messo lo zampino decisivo. Obiettivamente, però, la Roma non è stata molto brillante e ha mostrato alcune lacune, soprattutto in difesa, affidandosi prevalentemente alle giocate di Dzeko e Zaniolo. Un campanello d'allarme che già era suonato all'esordio contro il Genoa, un problema che il solo Smalling non può risolvere. Servirà un maggiore aiuto da parte dei centrocampisti: Zaniolo è stato rimproverato per qualche ripiegamento mancato, i due esterni offensivi sono sembrati spesso avulsi dalla manovra. Il tecnico portoghese dovrà lavorare durante la sosta per migliorare questi aspetti.