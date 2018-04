Lazio-Roma, il derby delle coreografie

© foto di Federico Gaetano

L'ansia sale, l'attesa aumenta. Tra pochi minuti il sig. Mazzoleni fischierà il calcio d'inizio del derby della Capitale, che mai come quest'anno ha una valenza doppia: rivalità cittadina e lotta alla zona Champions. Per scegliere il titolo più giusto al film di Lazio e Roma, è più opportuno aspettare la fine dei 90', ma intanto il teatro, un Olimpico strapieno, si veste per l'occasione con i due abiti della città. Uno biancoceleste, con la Curva Nord ricoperta da un aquila gigante ai cui piedi campeggia la scritta: "Ciò che nasce puro, più grande vivrà". L'altro giallorosso, colore presente in Curva Sud insieme ai simboli della Città Eterna, come il Colosseo, San Pietro e l'Altare della Patria. I presupposti per un grande spettacolo ci sono tutti, ora tocca al campo dare il giudizio insindacabile a questo Lazio-Roma.