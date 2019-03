© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, il derby di stasera è l'ultima spiaggia per la Lazio e soprattutto per Simone Inzaghi sia in chiave Champions che in chiave futuro. Il presidente Lotito infatti, considera i biancocelesti squadra costruita per stare stabilmente tra le prime quattro e non prenderebbe certo bene una sconfitta odierna contro la Roma.