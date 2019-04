© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista della Lazio Romulo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Finché c’è la speranza ci crediamo fino all’ultima partita. Ora speriamo in un bel pareggio tra Torino e Milan che ci darebbe una mano. Abbiamo fatto un possesso palla prolungato, poi ci siamo rilassati e la Samp quasi pareggiava. Comunque è stata una vittoria importante nonostante le assenze, abbiamo fatto un’ottima prestazione. L’Atalanta? Sicuramente è uno spareggio, ma non so se entrambe le squadre giocheranno al massimo per non dare spunti per la finale di Coppa Italia. Vogliamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”.