© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre partita di Lazio-Milan, Romulo, centrocampista biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo più riposati, il rinvio della partita contro l'Udinese ci ha aiutato tantissimo. Eravamo stanchi, soprattutto chi ha giocato tutte le partite era particolarmente affaticato. Abbiamo preparato al meglio questa partita per far bene qui e magari giocare con più tranquillità il ritorno. Noi viviamo di risultati, vincere oggi ci potrebbe dare tanta fiducia in vista del derby. Mi ricordo che prima di venire qui vedevo la Lazio giocare e rimanevo incantato. Ora siamo più riposati e sicuramente torneranno i risultati".