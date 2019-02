Lazio, Romulo pronto all'esordio in Europa League: "Non vedo l'ora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato a gennaio alla Lazio, Romulo ha già esordito in campionato con la maglia biancoceleste e domani giocherà per la prima volta nella sua carriera in Europa League, pur avendo già all'attivo una presenza in Champions con la maglia della Juve. Via Twitter, l'italo-brasiliano celebra questo traguardo: "Emozionato, felice ma soprattutto determinato per questa nuova avventura con la maglia biancoceleste! Non vedo l’ora di cominciare".