Lazio, Romulo saluta il Genoa e spiega il motivo della maglia numero 27

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da due giorni alla Lazio, l'italo-brasiliano Romulo ha voluto salutare i tifosi del Genoa tramite il suo profilo 'Instagram': "Volevo soltanto ringraziare tutti quelli che fanno parte della famiglia Genoa, grazie di cuore per questi sei mesi, per il sostegno nei miei confronti e per l’affetto di tutti voi grifoni e Gradinata Nord". In un altro post, Romulo ha poi spiegato la scelta della numero 27: "Il 27 è il numero che avevo scelto quando sono stato convocato per difendere la nazionale italiana. Non vedo l’ora di iniziare, lottare e dare tutto di me per questi colori".