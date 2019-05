© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Lalaziosiamonoi.it il procuratore Alex Firmino ha parlato del futuro di Romulo, con l'italo-brasiliano che è sempre più vicino al riscatto da parte del club capitolino: “Ha fatto molto bene con la Lazio, ha avuto un peso importante dentro e fuori dal campo. Ha un ottimo rapporto con tutti ed è stato molto felice di vincere la Coppa Italia. - continua Firmino parlando poi del futuro – Ho parlato con Tare e presto ci sarà un appuntamento per il suo riscatto, l’eventuale cambi in panchina non influirà sulla nostra decisione”.