5-1 della Lazio alla Sampdoria e vetta della classifica sempre più vicina, in attesa delle sfide di Juventus e Inter che giocheranno rispettivamente contro Parma e Lecce. Pokerissimo dei biancocelesti sempre più lanciati, con la squadra che non può non fare un minimo pensiero allo Scudetto.

SIMONE INZAGHI 7 - Undicesima vittoria consecutiva in campionato. La sua Lazio non si ferma più e contro la Sampdoria sono bastati solo 20 minuti per mettere in chiaro le cose e chiudere la partita con il gol di Caicedo e la doppietta di Immobile. Le assenze non si fanno sentire, la squadra biancoceleste è una vera macchina da guerra e Inzaghi è il perfetto comandante.

CLAUDIO RANIERI 5 - Deve rinunciare a Quagliarella ma l'assenza del capitano non può certo giustificare l'avvio di gara dei suoi che in venti minuti subiscono tre gol. Netto passo indietro rispetto alle ultime uscite, quando i blucerchiati avevano fatto vedere buone cose. Quello di oggi era il suo derby ma il tecnico dei genovesi ne esce con le ossa rotte.