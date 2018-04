© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio sblocca il risultato nel match casalingo contro la Sampdoria e lancia la sfida all’Inter, che sta pareggiando 0-0 contro il Chievo. Gol segnato al 32’ da Milinkovic-Savic. Lukaku riceve sulla sinistra, poi scarica a Radu. Cross al centro del difensore, in area Milinkovic-Savic sguscia via alla marcatore di Strinic e di testa spinge in rete.