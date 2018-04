© foto di Federico Gaetano

Alle 15 all'Olimpico la Lazio cercherà il secondo successo consecutivo contro la Sampdoria. Inzaghi conferma Caceres in difesa, spazio a Felipe Anderson in attacco con Immobile. Nella Sampdoria spazio a Caprari in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO: Strakosha, Caceres, De Vrij, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic, Felipe Anderson, Immobile

SAMPDORIA: Viviano, Berezinsky, Ferrari, Andersen, Strinic, Praet, Torreira, Barreto, Ramirez, Caprari, Zapata