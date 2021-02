Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Inzaghi rilancia Musacchio, Quagliarella dal 1'

Il KO con l'Inter ha chiuso un ciclo di sei vittorie consecutive per la Lazio, che riparte dall'Olimpico per riprendere la marcia. Di fronte, la Sampdoria, tornata al successo contro la Fiorentina e decima in classifica. Alle 15 il calcio d'inizio.

Simone Inzaghi sposta Marusic a destra per sopperire all'assenza di Lazzari; preferito Lulic a Fares sull'out opposto. In difesa, con Patric e Acerbi, torna titolare Musacchio. Tandem Immobile-Correa in attacco.

Claudio Ranieri cambia modulo e passa con la difesa a tre: si rivede Quagliarella dal 1' al fianco di Quagliarella. Out Damsgaard, gli esterni saranno Candreva e Augello con Ramirez alle spalle della coppia d'attacco.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley; Candreva, Silva, Ekdal, Augello; Ramirez; Quagliarella, Keita Balde. Allenatore: Claudio Ranieri.