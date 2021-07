Lazio, sarà rivoluzione anche per la maglia: quella 'home' sarà...verde. Tifosi sbalorditi

La grande rivoluzione estiva della Lazio non si ferma al cambio d'allenatore, con Sarri al posto di Inzaghi dopo un ciclo di cinque anni. Ma si estenderà - oltre che sulla rosa, con i tifosi che fremono per i nuovi acquisti - anche alle prossime divise, in particolare quella 'home', da casa. Che per la prima volta non sarà celeste, azzurra o blù, ma bensì verde. Sì, verde. C'è chi dice fluo, chi verde pieno o chi verde acqua. Gradazioni diverse, stesso cambio epocale.

Marco Canigiani, responsabile del marketing, aveva pre annunciato alla tifoseria che qualcosa di grande sarebbe successo: "Forse ci potrà essere qualche discussione, vedremo cosa succederà… potrebbe esserci qualche sorpresa, ci divertiremo. La Macron ha sicuramente sempre fatto magliette bellissime". E così sarà anche questa, assicurano. Intanto i laziali - appena saputa l'indiscrezione ieri mattina - hanno invaso il web esternando tutta la propria contrarietà. "La tradizione non si tocca, la prima maglia deve essere celeste", il succo dei loro commenti. Da Formello, che ieri dopo un anno e mezzo ha di nuovo ospitato una conferenza stampa in presenza, non confermano e non smentiscono. Anche se tutti gli indizi portano verso un'unica direzione: una maglia che rompe con i canoni classici. Sono già circolate le prime foto, ma nessuna ritrae quella vera, che verrà svelata la prossima settimana: non ci dovrebbe essere un evento, apparirà sui social del club. Dunque in attesa degli acquisti e delle novità sul campo di Sarri, i tifosi laziali devono accontentarsi del cambiamento cromatico. Che è pur sempre una rivoluzione.