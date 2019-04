Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Inzaghi rispolvera Parolo e Radu

Diretta scritta su TMW a partire dalle 18.00!

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto l'undici che sfiderà nella gara delle 18 il Sassuolo: rientri importanti per Inzaghi, che dà un turno di riposo a Milinkovic-Savic e rispolvera Parolo in mediana, con il biancoceleste che affianca Leiva e Luis Alberto in mediana. Davanti, ancora Immobile, stavolta affiancato da Caicedo. In difesa invece rientra a sorpresa Radu, dopo una settimana ai margini del gruppo per qualche problema fisico: accanto a lui l'insostituibile Acerbi e Patric, preferito a Luiz Felipe in uno dei ballottaggi difensivi. Di seguito le scelte del tecnico biancoceleste:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Romulo, Milinkovic-Savic, Cataldi, Badelj, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Rivoluzione totale nell'undici neroverde: De Zerbi torna alla difesa a tre e lascia sia Babacar sia Djuricic in panchina, confermato Boga in attacco, al fianco però di Matri. Sulle corsie laterali Rogerio e Lirola nel centrocampo a cinque completato da Locarelli, Sensi e Ducan. Difesa a tre col "bomber" Demiral a destra, Magnani al centro e Peluso a sinistra, davanti ovviamente a Consigli. Solo panchina dunque per Berardi, in gol nella larghissima vittoria di giovedì contro il Chievo.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Duncan, Sensi, Locatelli, Rogerio; Matri, Boga.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Lemos, Ferrari, Sernicola, Magnanelli, Bourabia, Babacar, Odgaard, Di Francesco, Berardi, Djuricic, Brignola.

Allenatore: Roberto De Zerbi.