Lazio schiacciasassi in casa: solo la Juve regge il suo ritmo

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei partite, quattro vittorie e due pareggi (contro Roma e Atalanta). Il 4-2 rifilato domenica al Lecce certifica quanto sia trionfale il cammino della Lazio all’Olimpico, dove quest’anno in campionato sta costruendo la sua fortuna. Solo la Juventus al momento riesce a tenere il passo della squadra di Inzaghi, che con quella bianconera è l’unica ad essere ancora imbattuta nel proprio stadio. I sorprendenti dati però non finiscono qui, perché i biancocelesti hanno il migliore attacco casalingo (18, Cagliari e Sassuolo secondi a 15) e la miglior difesa insieme a quella della Juve (6 gol subiti): il che comporta avere anche la migliore differenza reti della Serie A nelle sfide interne (+12).

Numeri stratosferici, soprattutto se poi si confrontano con quelli della scorsa stagione. La Lazio, se si dovessero contare solo i punti in casa, sarebbe arrivata 8° in campionato: Juventus, Napoli, Roma, Milan, Torino, Inter e Atalanta hanno fatto tutte meglio dei biancocelesti tra le mura amiche. I 18 gol all’attivo finora sono esattamente la metà di quelli della annata appena passata (36), ma le partite giocate sono soltanto 6 (sulle 19 totali da disputare). Un rendimento pazzesco, che se mantenuto costante da qui a maggio farebbe aumentare non poco le chance di arrivare al 4° posto. Dopo la sosta per le nazionali - e la trasferta contro il Sassuolo - la Lazio ospiterà Udinese e Juventus, prima di volare a Riad per la Supercoppa italiana proprio contro Ronaldo e compagni. Se l'Olimpico dovesse continuare ad essere un fortino, allora sì che nei pranzi di Natale nella Capitale si può cominciare a utilizzare più spesso il termine Champions, l'obiettivo da sempre sognato e divenuto principale (e obbligatorio) dopo l'uscita quasi certa dall'Europa League.