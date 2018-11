© foto di Federico Gaetano

Nulla da fare per la Lazio, che esce battuta dall'incontro di Nicosia contro l'Apollon Limassol. 2-0 il risultato in favore dei padroni di casa, in vantaggio al 31' con Faupala. Nella ripresa, poi, il raddoppio cipriota arrivato al minuto 82 con Markovic. Sconfitta indolore, con i biancocelesti di Inzaghi già qualificati al turno successivo come seconda forza del girone H. L'Eintracht Francoforte è a punteggio pieno con 15 punti, la Lazio segue a 9, poi Apollon a 4 e Marsiglia a 1.