Lazio, se Muriqi dimostrerà di essere in crescita Caicedo potrebbe andare alla Fiorentina

Sulle pagine romane de Il Corriere della Sera c'è spazio per un approfondimento legato a Felipe Caicedo e un suo possibile passaggio alla Fiorentina: secondo quanto riporta il quotidiano, nel caso in cui Muriqi desse segnali di vitalità in termini di prestazioni ed efficacia in zona gol, il presidente potrebbe accettare di cedere Caicedo alla Fiorentina se i viola presenteranno un’offerta ritenuta adeguata, ovvero 5 milioni. L’operazione gli consentirebbe di risparmiarne oltre 10, compreso l’ingaggio lordo, e pazienza se Inzaghi ritiene l’ecuadoriano fondamentale: il presidente guarda anche i conti economici, non solo quelli tecnici.