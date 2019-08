Lazio, se parte Milinkovic piace Milivojevic del Crystal Palace

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nome nuovo per la mediana della Lazio in caso di addio di Milinkovic-Savic. Si tratta del capitano del Crystal Palace Luka Milivojevic, anche lui serbo e in scadenza di contratto nel 2020. Ha una valutazione da circa 20 milioni di euro ma probabilmente ne potrebbero bastare la metà vista la condizione contrattuale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.