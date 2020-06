Lazio, se parte Milinkovic-Savic l'ultima idea è quella di puntare su De Paul

In caso di addio di Sergej Milinkovic-Savic la Lazio è pronta a muoversi per Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese che piace per esperienza e qualità. L'Udinese è pronta a lasciarlo ma a cifre molto alte che però potrebbero essere ottenute proprio dall'addio del serbo. Con la famiglia Pozzo, il ds laziale Tare potrebbe anche discutere di Suarez di proprietà del Watford che interessa molto per completare l'attacco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.