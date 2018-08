Lazio, senatori a sostegno di Inzaghi: al lavoro per risolvere i problemi

© foto di Federico Gaetano

I senatori della Lazio scendono in campo a sostegno di Simone Inzaghi. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i leader dello spogliatoio (Radu, Lulic, Immobile e non solo) sono già al lavoro per smussare i problemi mostrati nelle ultime uscite, in cui la formazione biancoceleste ha collezionato due sconfitte contro Juventus e Napoli. Insieme a quello dei 'vecchi', importante anche l'apporto del team manager Peruzzi, che sta provando a garantire i giusti equilibri nello spogliatoio.