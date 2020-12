Lazio, sensazioni negative su Acerbi: per il Milan Inzaghi recupera solo Correa

Passeranno una vigilia aspettando notizie dall’infermeria, Pioli e Inzaghi, che domani si affronteranno a San Siro per l’ultimo turno prima della sosta. Se il tecnico del Milan dovrà rinunciare sicuramente a Kessié, Ibrahimovic, Gabbia, Bennacer e Kjaer, il suo collega della Lazio già sa che non avrà a disposizione i due quinti di sinistra (Lulic e Fares), più Parolo e Leiva: il brasiliano ha ricominciato a lavorare sul campo venerdì scorso, ieri ha svolto esami strumentali e sarà pronto per gennaio 2021. Rimane un grande punto interrogativo su Acerbi, che era stato sostituito al 30' contro l'Hellas Verona per un fastidio all'adduttore. Ha saltato il turno infrasettimanale contro il Benevento e ha provato a rientrare domenica contro il Napoli, salvo fermarsi a pochi istanti dal fischio d'inizio. "Voleva giocare assolutamente, poi alla fine del riscaldamento ha parlato con me e con il dottore dicendo che qualcosa aveva sentito. Non l’abbiamo rischiato perché è importante per noi, con gare ravvicinate non possiamo perdere giocatori", ha spiegato il tecnico Inzaghi, che ieri nell'allenamento di scarico ha parlato con il giocatore, impegnato soltanto nella sala fisioterapica.

Oggi l'ultimo provino ma le notizie non sono positive: Acerbi non dovrebbe prendere parte alla trasferta milanese. Perché rispetto al passato, a Formello non si vuole più rischiare di mandare in campo un giocatore non al meglio, per evitare ricadute e assenze più prolungate. Anche per volontà del presidente Lotito, che aveva sottolineato a Inzaghi - nel duro confronto di mercoledì scorso - di utilizzate troppo poco le alternative. C’è ottimismo invece su Correa, che in extremis era stato depennato dai convocati domenica sera per un affaticamento al polpaccio sinistro. È l'unico che rientrerà: anche se non sarà al meglio, partirà con la squadra e partirà dalla panchina.