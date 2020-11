Lazio senza Immobile, Strakosha e Leiva. Inzaghi: "Ma faremo una ottima partita"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida allo Zenit San Pietroburgo. Nessun riferimento particolare alla disparita di visione sui positivi da parte di Serie A e UEFA: "Purtroppo come a Bruges abbiamo degli indisponibili: Strakosha, Leiva, Immobile sono quelli che non sono potuti venire, più i soliti noti. La squadra farà una ottima partita, sappiamo che dovremo farla perché giochiamo contro una squadra molto forte ma a zero punti".