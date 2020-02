vedi letture

Lazio senza Lulic, in attesa dei tempi di recupero. Le soluzioni a disposizione di Inzaghi

Senza Senad Lulic per almeno tre settimane. La Lazio perde il suo capitano nel rush per l’assalto alla vetta della classifica, dopo che ieri pomeriggio il 34enne esterno è stato operato in artroscopia alla caviglia sinistra. Nelle prossime 48 ore - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si potranno definire i tempi di recupero. Il mese ipotizzato come punto di partenza potrebbe accorciarsi sino a venti giorni (per la trasferta con l’Atalanta del 7 marzo): filtra un cauto ottimismo, legato pure al temperamento del capitano della Lazio.

Le soluzioni - Al suo posto, contro l’Inter verrà confermato Jony, già schierato dal 1’ al Tardini, sulla fascia di sinistra del centrocampo . Per il 28enne spagnolo sarà la quarta presenza da titolare (la prima contro l’Inter all’andata) in questa stagione di A (12 presenze). Sta ormai lavorando col gruppo Jordan Lukaku, già in panchina nelle ultime tre giornate. Il belga può essere un’alternativa proprio per quel ruolo. Inoltre, c’è Adam Marusic, già spostato in passato da Inzaghi a sinistra.