Lazio, senza taglio dai broadcast Lotito punta a salvaguardare gli stipendi della squadra

Dopo il comunicato della Lega di Serie A e la riposta dell’AIC alcuni club hanno iniziato a dialogare con i rispettivi giocatori nel tentativo di trovare un’intesa che eviti scontri interni alla medesima società. Come riporta il Corriere dello Sport, ad esempio, la Lazio qualora non vi fossero tagli dai broadcast avrebbe intenzione di salvaguardare gli stipendi della squadra di Simone Inzaghi come premio per la grande stagione portata avanti fino al blocco delle competizioni.