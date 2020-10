Lazio, serata magica per Immobile: "Torneremo a essere la squadra che fa brillare gli occhi"

Comincia con una vittoria il cammino in Champions League della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi batte 3-1 il Borussia Dortmund grazie soprattutto a un grande primo tempo. Ciro Immobile, che con il suo gol ha raggiunto Beppe Signori al secondo posto della classifica dei marcatori all-time dei capitolini, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Lazio Style Radio: "Era un traguardo difficile eguagliare Beppe. Dovevamo onorare al massimo questa partita, dispiace solo per i tifosi, si sarebbero divertiti. C'è tanta emozione: la partita si è riaperta a metà ripresa ed è stato difficile perché a questi livelli appena sbagli ti puniscono. Siamo stati bravi a richiuderla: quando esci vittorioso da queste battaglie, sei per forza soddisfatto".

Il gol al Borussia che sapore ha?

"Sapevamo che dovevamo affrontare una squadra più preparata per questa competizione e serviva la classica partita perfetta. L'abbiamo preparata bene, in pochi giorni e con il morale a terra per la sconfitta di Genova. Ora manteniamo questo atteggiamento e torneremo a essere la squadra che ha fatto brillare gli occhi a tutti".

È stata una prova di carattere, la Lazio è viva.

"Sono contento, meritavamo una vittoria così dopo le tante critiche. Contano poco gli alibi, c'è mancato l'atteggiamento e non era mai successo prima. Oggi abbiamo dato valore a questo successo proprio per il momento difficile che stiamo vivendo".

Come vivi lo spettro del Covid?

"È una situazione complicata, noi andiamo avanti col nostro lavoro e guardiamo avanti con fiducia nonostante i dati negativi. Lo sport deve far divertire la gente, è intrattenimento e divertimento. Lo guardano i bambini e cerchiamo di fare il massimo".