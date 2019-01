© foto di Federico Gaetano

La Lazio giocherà domani a San Siro in Coppa Italia, ma nelle prossime ore il mercato potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. In Turchia, ad esempio, danno per avanzata la trattativa tra la Lazio e il Galatasaray per il difensore centrale Serdar Aziz, 28 anni, in rotta con il club turco che l’ha messo fuori rosa. Aziz costa una manciata di milioni (si può prendere per tre, massimo tre e mezzo), ha sempre giocato in patria, il suo nome è venuto fuori nel corso dei colloqui per il trasferimento al Galatasaray di Caicedo, che adesso non decolla ma potrebbe andare a buon fine per giugno. Lo riporta il Corriere di Roma.