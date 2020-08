Lazio, Sergio Rico attratto dalla Serie A: l'alternativa di Tare resta Consigli

Sergio Rico è attratto dall'idea di poter giocare in Italia e la Lazio potrebbe essere una destinazione perfetta per il portiere spagnolo attualmente in prestito dal Siviglia al PSG. Al termine della stagione lascerà il club parigino ma il suo futuro è decisamente in bilico e non sarà in Andalusia. I suoi procuratori, gli stessi di Luis Alberto, lo potrebbero portare a Roma per ricoprire il ruolo di vice-Strakosha. Tare ha comunque un'alternativa in mano che risponde al nome di Consigli, potenzialmente in uscita dal Sassuolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.