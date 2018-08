© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche il brasiliano Ramires tra gli obiettivi della Lazio per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il calciatore ex Chelsea - attualmente in forza ai cinesi dello Jiangsu - è pronto a decurtarsi in maniera drastica l'ingaggio da 10 milioni di euro netti pur di rientrare in Europa. La trattativa è in corso, ma complessa: il club di Suning per liberare il calciatore chiede un indennizzo da 2-3 milioni di euro.