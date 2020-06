Lazio, sfida al Barcellona per il talentino del Siviglia Diego Fernandez Talaveron

La Lazio sfida il Barcellona per Diego Fernández Talaverón, perla del "Juvenil B" del Siviglia che ad appena 18 anni è riuscito ad attirare l'interesse di delle big del calcio europeo. Secondo quanto raccolto dal portale spagnolo TF20, oltre al datato pressing dei blaugrana, anche i biancocelesti avrebbero infatti individuato in questo talentoso attaccante centrale classe 2002 un possibile innesto in prospettiva per la rosa di Inzaghi. I principali pregi di Talaverón? Forza fisica, senso della posizione e istinto del gol.