Lazio, sfida al Bologna: la dirigenza pensa a Gabbiadini per l'estate

Novità sul mercato della Lazio, raccontate oggi da Tuttosport. Manolo Gabbiadini è il nome nuovo per l'attacco biancoceleste sul quale Igli Tare sta lavorando secondo il giornale in questi giorni per affiancarlo a Ciro Immobile. Piace molto anche al Bologna, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Southampton.