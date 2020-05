Lazio, sfuma la pista Gotze: resta la viva l'ipotesi Hagi

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sono calate le possibili di vedere Mario Götze con la maglia della Lazio. Resta viva invece la pista che porta a Ianis Hagi, giovane talento rumeno che ricorda, per caratteristiche, il giocatore del Borussia Dortmund. Figlio d’arte (Gheorghe, gloria della Romania), ha già giocato in A con la Fiorentina. È in prestito in Scozia, ai Rangers Glasgow (6 gol stagionali, 2 in Europa League): tornerà in Belgio, al Genk, che però dovrà cederlo per ragioni economiche. Hagi viene quotato sui 10 milioni.