Lazio, sfuma Unal: il Manchester City accetta l'offerta del Villarreal

© foto di Federico Gaetano

Sembra sfumare l'ipotesi Enes Ünal per l'attacco della Lazio: secondo quanto riferito da Milliyet, il Manchester City avrebbe infatti accettato l'offerta del Villarreal per il giovane attaccante turco. Classe '97, in prestito al Twente nell'ultima stagione, il giovane era finito nei radar biancocelesti, ma l'accelerata del club spagnolo potrebbe essere decisiva. Resterebbe comunque uno spiraglio, perché manca ancora l'accordo fra il giocatore e il Villarreal.