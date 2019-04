© foto di Federico Gaetano

Si avvicina il primo colpo della Lazio per la prossima stagione. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il club biancoceleste sarebbe ad un passo dalla chiusura per Bobby Adekanye, esterno olandese del Liverpool. Il giocatore è in scadenza e il presidente Lotito per lui ha già pronto un contratto triennale.