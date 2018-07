Lazio, si cerca di anticipare il Benfica per lo svincolato El-Mhanni

Yasin Ben El-Mhanni è il nome nuovo per il mercato della Lazio. Questo è quanto riferisce il quotidiano inglese Mail on Sunday, che fa sapere come i biancocelesti stiano cercando di battere la concorrenza del Benfica per assicurarsi il centrocampista esterno classe '95, che ha lasciato il Newcastle dopo aver rotto con l'allenatore delle giovanili. Il suo ingaggio avverrebbe dunque a costo zero.