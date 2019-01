Lazio, si cerca soluzione per Caceres: col Parma affare ancora bloccato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio cerca una sistemazione per Martin Caceres, poco impiegato da Simone Inzaghi finora e pronto a cercare spazio altrove. Sulle tracce del difensore ex Juventus e Barcellona c'è il Parma, mentre Il Messaggero in edicola sottolinea i problemi legati alla trattativa tra i biancocelesti e i crociati: Claudio Lotito vorrebbe un indennizzo, soluzione non gradita agli emiliani, poi è emersa la richiesta ducale di partecipazione biancoceleste allo stipendio dell'uruguagio sino a giugno. La situazione per il classe '87, almeno per il momento, resta bloccata.