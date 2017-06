Lazio, si cercano acquirenti per Morrison, Kishna e Mauricio

© foto di Federico Gaetano

Non solo Lucas Biglia (31). La Lazio deve cedere altri calciatori, ritenuti non ideali per il gioco proposto dal tecnico Simone Inzaghi. Il Messaggero scrive dei vari Ravel Morrison (24), Ricardo Kishna (22) e Mauricio (28), che costano complessivamente 5,8 milioni di euro lordi al club del presidente Claudio Lotito. Il difensore brasiliano reduce dalla parentesi allo Spartak Mosca ha richieste da Grecia e Portogallo e potrebbe essere ceduto a breve, l'inglese ormai ex QPR piace in First Division ma anche negli Emirati Arabi, mentre per l’olandese ex Ajax, invece, è atteso l'agente Mino Raiola a Formello.