Lazio, si chiude per Felipe Caicedo. E si punta Brahimi

La Lazio ha deciso di puntare forte su Felipe Caicedo, attaccante classe '88 dell'Espanyol. Secondo quanto riportato da Sportitalia i biancocelesti, che hanno trovato l'accordo col giocatore, stringeranno con la società spagnola per portare l'ecuadoregno in Italia nonostante non abbia il passaporto comunitario. Oltre al sudamericano il club laziale punta anche su Yacine Brahimi del Porto per regalare a Inzaghi due attaccanti di valore. Il club lusitano chiede circa 18 milioni di euro, ma la Lazio spera di chiudere a 12-13 più bonus.