Lazio, si guarda al futuro: società al lavoro per i rinnovi di Strakosha e Luiz Felipe

La Lazio è già al lavoro per il futuro. In questo momento di stop dei campionati, e in attesa di conoscere se e quando si tornerà in campo, la società sta guardando al prossimo mercato. Tante le idee e diversi i nomi sul piatto del ds Tare ma anche rinnovi in vista per una squadra che sta regalando tante soddisfazioni ai propri tifosi. Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste settimana si stanno trattando i rinnovi contrattuali di Thomas Strakosha e di Luiz Felipe.