© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il lavoro della Lazio sul fronte dei rinnovi di contratto. Il prossimo, in ordine di tempo, stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, dovrebbe essere quello di Danilo Cataldi. In primi approcci risalgono alla scorsa estate, poi, di comune accordo si è deciso di rimandare tutto all'autunno con la consapevolezza che da ambo le parti c'è la volontà di rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel prossimo giugno. Una bozza d’accordo c’è già con un ingaggio attorno al milione di euro e una nuova scadenza per il 2022.