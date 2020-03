Lazio, si pensa a costruire la rosa del futuro: occhi puntati su Lovren

Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, la Lazio sta approfittando di questo momento di stop per pianificare le prossime mosse di mercato in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe Dejan Lovren, difensore del Liverpool in scadenza nel 2021 il cui rinnovo è al momento in fase di stallo. Sarebbe un rinforzo interessante per la formazione di Simone Inzaghi, che vuole alzare il livello d’esperienza della rosa. Sulle tracce di Lovren anche Milan, Lione, Arsenal e Tottenham.