Lazio, si profila un Clasico per Milinkovic-Savic: Juventus sullo sfondo

© foto di Federico Gaetano

Milinkovic-Savic è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Lazio questa estate. Il centrocampista serbo piace moltissimo alla Juventus ma come spiega Mediaset sul giocatore ci sono anche Real Madrid e Barcellona che presto potrebbe dare vita ad un Clasico sul mercato. E' atteso per la prossima settimana infatti il primo contatto tra il Real e la Lazio per Milinkovic-Savic mentre la Juventus per ora resta sullo sfondo.