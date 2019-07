Lazio, si sblocca l'arrivo di Jony: domani le visite mediche dello spagnolo

Jony Rodriguez domani farà le visite mediche con la Lazio. Come riporta Sky Sport, fra poche ore l'esterno d'attacco svolgerà i controlli di rito in Paideia per poi partire finalmente per Auronzo di Cadore e raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro. Il patron del Malaga Al Thani si sarebbe infatti definitivamente convinto a lasciarlo andare.