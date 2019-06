Lazio, si sblocca l'arrivo di Jony: il Malaga accetta due milioni di euro

© foto di Federico Gaetano

Non solo Manuel Lazzari, la Lazio conta di chiudere a breve anche per Jony. Secondo quanto riporta Il Messaggero, si sarebbe infatti sbloccata la trattativa col Malaga per l'esterno d'attacco spagnolo classe 1991.

Le cifre dell'operazione - Al club andaluso, che ha già accettato l'offerta di Tare, andranno così circa due milioni di euro, mentre il giocatore rispetterà il pre-contratto quadriennale da 1,5 milioni coi capitolini. Beffato dunque il Valencia, che aveva provato a inserirsi all'ultimo nell'operazione tentando di dare vita a una vera e propria asta internazionale.