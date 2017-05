Lazio, si stringe per il rinnovo di Biglia: manca l'intesa per le commissioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Lazio si prova a chiudere per il rinnovo di Lucas Biglia (31). Il freepress Leggo ricorda che l'intesa col calciatore argentino è stata raggiunta da tempo. Il centrocampista guadagnerà 2,8 milioni di euro e sarà il giocatore più pagato della rosa, l’ultimo ostacolo da superare sono le commissioni per l’agente Montepaone.