Lazio: si tratta Pasalic, sale Camacho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Lazio è scattata la caccia all’erede di Lucas Biglia. L’argentino ha ribadito la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018 per accasarsi al Milan (accordo triennale). Il d.s. Tare non intende farsi cogliere impreparato e lavora su più tavoli. A partire da Pasalic, rientrato al Chelsea dopo il Milan, spiega La Gazzetta dello Sport. Si lavora ad un prestito con diritto di riscatto. In ascesa anche le quotazioni di Camacho, però il Malaga chiede 10 milioni. In alternativa valida la pista Clasie, che potrebbe arrivare in prestito dal Southampton. Ufficiale l’acquisto di Marusic dall’Ostenda.