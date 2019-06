Lazio, si valuta il difensore Matias Vina. È stato proposto anche al Napoli

© foto di Federico Gaetano

Nome nuovo per il mercato di Lazio e Napoli. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, alle due squadre italiane nelle ultime ore sarebbe stato proposto il difensore del Nacional Matias Viña. Classe 1997, colonna dell'Uruguay Under 20, il terzino o centrale è pronto per spiccare il volo verso il calcio europeo. Un nome che piace, soprattutto in casa biancoceleste, anche se al momento non viene considerato una priorità di mercato ed è stato quindi congelato in attesa di entrare nel vivo delle trattative.