Lazio, Simone Inzaghi prova a convincere Keita a rimanere

Simone Inzaghi vorrebbe trattenere Keita Balde. Il tecnico della Lazio vorrebbe mettersi in mezzo e provare a far rinnovare l'attaccante, nel mirino di molte big come Juventus, Manchester United e Chelsea. Il tecnico potrebbe esporsi in prima persona, ma la rassegnazione pare comunque avanzare dopo le ultime schermaglie.